Ar kalnas Brazilijoje įrodo, kad jūros lygis nekyla?

Gomes, Bernardo Perrota Legal, Kátia Leite Mansur, ir Luiza Corral Martins de Oliveira Ponciano. „Urban Geotourism in Urca: experiencing Rio de Janeiro (Brazil) by the geopoetic view of the Sleeping Giant.“ (2019): 623-652.

Lindsey Rebecca. „ Climate Change: Global Sea Level “. National Oceanic and Atmospheric Administration. 2023 rugpjūčio 22 d.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėjo dr. Donato Valiuko komentaras el. paštu 2025 vasario 9 d.

Vilniaus universiteto Geomokslų instituto profesoriaus Donato Pupienio komentaras el. paštu 2025 vasario 12 d.

„ Tracking sea level rise ... and fall “. National Oceanic and Atmospheric Administration. 2017 rugpjūčio 10 d.