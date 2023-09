Teiginiai



Niujorke pasirodė didžiulė švieslentė su žodžiais „Glory to Urine“ (liet. „Šlovė šlapimui“) vietoje šūkio „Šlovė Ukraina“.



Verdiktas



Melas. Vaizdo įrašas buvo paredaguotas vaizdų redagavimo programomis, o tam panaudotas senas įrašas. Niujorke niekada ne



Melo detektoriaus komentaras



Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui lankantis Niujorke, JAV, vykusioje Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje iš jo nutarta pasityčioti. Socialiniuose tinkluose išplatintas trumpas vaizdo reportažas, kuriame matyti didžiulė švieslentė. Vienoje švieslentės pusėje matyti V. Zelenskio atvaizdas, o kitoje – geltonos ir mėlynos spalvų fone parašyti žodžiai „Glory to Urine“ (liet. „Šlovė šlapimui“) vietoje čia turėjusio būti angliško užrašo „Glory to Ukraine“. Tokiu įrašu norėta parodyti esą į JAV viešinčio JAV Ukrainos prezidento pasveikinimą įsivėlė techninė klaida.

Iš tiesų, tokia švieslentė niekada nepasirodė Manheteno skvere.

Klaidinančios žinutės © Ekrano nuotr.

Rugsėjo 21 d., dieną, kai socialiniuose tinkluose pradėjo plisti šis vaizdo įrašas, „NBC News“ reporteris Benas Collinsas apsilankė tame pačiame gatvės kampe, kad įsitikintų, ar tokia švieslentė egzistuoja. Tačiau nieko, kas būtų susiję su Ukrainos prezidentu, švieslentėse nebuvo matyti. Jose mainėsi įvairių produktų ir paslaugų reklamos, nesusijusios su Ukraina. Ironizuodamas B. Collinsas savo įraše gyrė amerikiečių statybininkus, kad šie vos per kelias valandas „pastatė“ naują „McDonald‘s“ restoraną ir pakeitė visas švieslentėje buvusias reklamas po to, kai buvo nufilmuoti vaizdai su šūkiu „Glory to Urine“ (čia).

Kad įrašas netikras pastebėjo ir tų pačių gatvių sankirtoje apsilankęs platformos „X“ vartotojas Markianas Kuzmowyczis, kuris taip pat paskelbė manipuliuoto vaizdo iškarpą su spėjimu, kokio originalaus įrašo kadras galėjo būti panaudotas jai sukurti (čia).

Įtarimų kelia ir tai, kokiais kanalais pirmiausia išplito „Glory to Urine“ vaizdo įrašas. Juo viena pirmųjų pasidalijo Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Maria Zacharova (čia).