„Neskiepyti vaikai perpus mažiau serga autizmu ir DSHS“, – skelbiama žurnalo iškarpoje. Šio straipsnio nuotrauka savo socialinių tinklų paskyrose akimirksniu pasidalino prieš skiepus nusiteikę asmenys. Toks kontraversiškas teiginys pagrindžiamas 2020 metais žurnale „International Journal of Environmental Research and Public Health“ publikuoto tyrimo duomenimis. Tyrimo išvadose tvirtinama, kad neskiepyti vaikai ne tik yra ne mažiau sveiki, nei skiepyti, bet, atvirkščiai, paskiepyti vaikai dažniau serga chroniškomis ligomis dėl vakcinų poveikio.

Straipsnyje remiamasi abejotinos reputacijos tyrimu © Ekrano nuotr.

Nors šis tyrimas buvo peržiūrėtas kitų mokslininkų, vargu, ar jį galima laikyti patikimu informacijos šaltiniu, mat žurnalas, kuriame studija paviešinta, jau anksčiau buvo atsidūręs mokslininkų akiratyje dėl ydingos straipsnių recenzavimo praktikos. Fraser Valley universiteto dekanė Lucy Lee rašydama tame pačiame žurnale išspausdintos publikacijos apžvalgą pastebėjo, kad kai kuriuose žurnalo straipsniuose trūksta griežtumo, taip pat sunerimo dėl daugybės taisymų ir atšauktų publikacijų bei žurnalo praktikos viešinti labai ilgą šaltinių sąrašą, tokiu būdu siekiant išlaikyti patikimo leidinio įvaizdį.

Žurnalo leidėjas „Multidisciplinary Digital Publishing Institute“ taip pat buvo patekęs į žurnalistų akiratį po to, kai kitą to paties leidėjo leidžiamą leidinį „Nutrients“ paliko 10 redaktorių, kurie teigė darbe patyrę didelį spaudimą publikuoti abejotinos kokybės straipsnius.

Tačiau abejonių kelia ne tik viešai prieinamo mokslinio žurnalo, kuriame publikuota studija, lyginanti vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų sveikatą, kokybė, bet ir pats straipsnis. Tyrimo autoriai – Jamesas Lyons-Weileris ir Paulas Thomas, o rėmėjas – Grynųjų ir taikomųjų žinių institutas (ang. „The Institute for Pure and Applied Knowledge“). Tai – ne pelno siekianti organizacija, siejama su judėjimu prieš skiepus ir vadovaujama to paties J. Lyons-Weilerio, mokslininko, išgarsėjusio melagysčių apie naująjį koronavirusą ir skiepus skleidimu.

Tas pats asmuo viešojoje erdvėje dalinosi melagingais teiginiais, esą „Moderna“ vakcinos nuo COVID-19 klinikinių bandymų metu net 21 proc. bandymų dalyvių patyrė sunkius šalutinius poveikius (faktų tikrintojai šį teiginį paneigė), taip pat tvirtino, kad SARS-Cov-2 virusas buvo sukurtas laboratorijoje (mokslininkai žurnale „Emerging Microbes & Infections“ viešai publikavo tokio teiginio paneigimą), o kitame leidinyje publikuotas su tuo pačiu asmeniu siejamas straipsnis, kuriame JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras kaltinamas klastojant mirtis nuo COVID-19, pateikiant gerokai didesnius skaičius, nei tikrieji.

Kitas straipsnio, kuriame teigiama, esą neskiepyti vaikai pasižymi geresne sveikatos būkle, autorius – pediatras iš Oregono valstijos Paulas Thomas. Praėjusių metų gruodį jo gydytojo licencija laikinai sustabdyta po to, kai pediatras atsisakė laikytis skiepijimo planų ir vienas iš jo pacientų, susirgęs stablige, beveik du mėnesius praleido intensyvios terapijos skyriuje. Oregono medicinos tarybos vertinimu, P. Thomas savo elgesiu pažeidė sveikatos priežiūros standartus ir rizikavo savo pacientų sveikata ir saugumu.

Taigi, vertinant socialiniuose tinkluose pasidalintoje žurnalo iškarpoje paviešintą informaciją reikėtų atsižvelgi į šiuos pagrindinius faktus: