Skleidžia nepagrįstą informaciją apie Ukrainos pabėgėlius

Svarbu pabrėžti, kad tai, jog vyksta karas nereiškia, kad nėra kitų problemų, ar kad jos dingo. Padėtis Somalijoje – tragiška, o nepalankūs orai ir Rusijos sukeltas karas Ukrainoje ją dar labiau apsunkina.

Autorė teigia, kad Somalijoje „iki gegužės mėnesio“ 4,6 mln. žmonių beveik neturės maisto, ir jiems gresia mirtis. Tačiau ši informacija niekaip nesusijusi su Rusijos sukeltu karu Ukrainoje. Jungtinės Tautos 2021 gruodžio mėn., likus keliems mėnesiams iki karo pradžios, rašė: „Humanitariniai partneriai baiminasi, kad, nepadidinus pagalbos, maždaug 3,8 mln. žmonių, įskaitant tuos, kuriuos nukentėjo nuo sausros, gali susidurti su krize arba dar blogesniu maisto trūkumo lygiu, o jų skaičius iki 2022 m. gegužės išaugs iki 4,6 mln.“. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija (angl. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)) dar 2021 m. spalį pradėjo rinkti aukas Somalijai.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Tiesa, kad Somalijoje padėtis per tą laiką suprastėjo. Šalis išgyvena didžiausias sausras per pastaruosius 40 metų, o 28 mln. žmonių gali susidurti su tragišku badu. Kadangi dauguma Somalijos kviečių importo buvo iš Rusijos ir Ukrainos, karas, žinoma, situaciją dar labiau suprastino. Tačiau čia kaltinti Ukrainą ar menkinti Ukrainos pabėgėlių problemas – neteisinga. Mat karą sukėlė Rusija, todėl šioje situacijoje dėl prastėjančios padėties yra kaltas būtent diktatoriaus Vladimiro Putino režimas. Mohammed Ahmed iš „Save the Children“ vice.com taip pat baiminosi, kad žmonių dėmesys sukoncentruotas į karą Ukrainoje, todėl Somalija gali nesulaukti reikiamos pagalbos. Taigi, jei karo nebūtų, nebūtų ir tokios situacijos.

Autorė toliau rašo apie „keturis raitelius, kurie simbolizuoja paskutinių laikų įvykius“. Ji priduria, kad šalių Vyriausybės nori „priverstinai skiepyti – žudyti ne tik Žmonių kūnus, bet ir sielas.“. Svarbu pabrėžti, kad, pavyzdžiui, COVID-19 vakcina pasaulyje šiuo metu pilnai paskiepyta 4.54 mlrd. žmonių, tačiau skiepai laikomi saugiais ir efektyviais norint išvengti sunkių ligos formų ar net mirties. Taigi teiginys, kad skiepai žudo, yra nepagrįstas duomenimis.

Paskutinėje pastraipoje autorė rašo: „Tuo tarpu karo pabėgėlės iš Ukrainos vis dažniau skundžiasi prastais kambariais. Prašosi priklijuoti joms nagus, priklijuoti plaukus, prilipdyti blakstienas. Vis labiau pildosi internetinė erdvė jų iššaukiančiomis nuotraukomis ir pasiūlymais kavalieriams gerai praleisti laiką.“ Tokiems teiginiams ji nepateikia jokių įrodymų. Melagingos istorijos apie pabėgėlius iš Ukrainos nėra naujiena – „Melo detektorius“ visai neseniai paneiginėjo istoriją apie neva ukrainiečių pabėgėlių įvykdytas vagystes. Taigi, jei išsakytiems teiginiams nepateikiami jokie įrodymai, reikėtų itin kritiškai vertinti jų tikrumą.

Teigi, remiantis aukščiau surašytu paaiškinimu, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad įraše skleidžiama nepatvirtinta ir galimai klaidinanti informacija.