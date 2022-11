Teiginiai

1.Australija nerekomenduoja skiepytis penktąja COVID-19 vakcinos doze po to, kai iš Singapūro gautų įrodymų paaiškėjo, kad sunkūs susirgimai ir mirtis nuo COVID-19 mažai tikėtini ir kad penktoji injekcija turi minimalų poveikį SARS-CoV-2 plitimui;

2. Per pirmuosius septynis 2022 metų mėnesius, Australijoje mirė 15 kartų daugiau žmonių nei per visus 2020 metus.

Verdiktas



1.Australija atsisakė rekomendacijos skiepyti gyventojus penktąja COVID-19 vakcinos doze po to, kai iš Singapūro gavo duomenų, jog virusas tarp pasiskiepijusių asmenų retai sukelia sunkią ligą ar mirtį.

2. Nuo šių metų sausio iki rugpjūčio mėnesio pabaigos Australijoje užregistruotos 128 797 mirtys, tuo tarpu per visus 2020 m. mirčių skaičius siekė 141 116. Taigi, teiginys esą per pirmus septynis šių metų mėnesius Australijoje mirė 15 kartų daugiau žmonių nei per visus 2020 metus yra melagingas.

Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose pasirodė žinučių, kuriose pranešama apie tai, kad Australija atsisakė rekomenduoji gyventojams penktąją COVID-19 vakcinos dozę po to, kai sužinojo, kad tėra maža tikimybė sunkiai susirgti ar numirti susirgus COVID-19, be to, penktoji vakcinos dozė menkai apsaugo nuo viruso plitimo. Žinutės iliustruotos „Reuters“ straipsnio ekrano nuotrauka. Be to, žinutės apačioje pridedami neva statistiniai duomenys apie pastarųjų metų mirtingumą Australijoje, esą vien per pirmus septynis 2022 m. mėnesius žemyne mirė 15 kartų daugiau žmonių nei per visus 2020 m.

Šiuose teiginiuose tėra dalis tiesos. Pasidalinta ekrano nuotrauka, kurioje matomas lapkričio 15 d. „Reuters“ publikuotas straipsnis antrašte „Kylant naujai COVID bangai Australija rekomenduoja prieš penktąją vakcinos dozę“ (angl. „Australia recommends against fifth vaccine dose as fresh COVID wave builds“), yra tikra, kaip ir joje skelbiama informacija. Australija iš tiesų nusprendė nerekomenduoti gyventojams skiepytis penktąja vakcinos nuo COVID-19 doze (arba trečiąja sustiprinančia doze), tačiau šia žinia pasidalinę socialinių tinklų vartotojai nepaminėjo svarbios detalės, kodėl buvo priimtas toks sprendimas.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Straipsnyje pateikiamas Australijos sveikatos ministro Marko Butlerio komentaras apie tai, kodėl penktoji vakcinos dozė nebus rekomenduojama [aut.past. – spaudos konferencijos vaizdo įrašas ČIA]:

„Butleris teigė, kad Australijos techninė patariamoji imunizacijos grupė (ATAGI) rekomendavo neskiepyti penktąja arba trečiąja stiprinamąja vakcinos doze, nes neseniai iš Singapūro gauti duomenys parodė, kad sunkūs susirgimai ir mirtys tarp paskiepytųjų pasitaikė retai ir kad penktoji dozė turėjo minimalų poveikį viruso perdavimui.“

Taigi, nors informacija apie duomenis gautus iš Singapūro buvo teisinga, socialiniuose tinkluose nepaminėta, kad sunkūs COVID-19 atvejai ir mirtys nuo ligos pasitaikė retai ne apskritai, o tarp paskiepytų nuo viruso asmenų, todėl jiems penktoji vakcinos dozė turėtų mažai naudos.

Be to, toje pačioje žinutėje pateikiama klaidinga Australijos gyventojų mirtingumo statistika, siekiant netiesiogiai įteigti, kad dėl tokių skaičių galėtų būti kalta COVID-19 vakcina. Žinutės autorius mini esą vien per pirmus septynis šių metų mėnesius Australijoje mirė 15 kartų daugiau žmonių, nei per visus 2020 m., tačiau tai – netiesa.

Kaip skelbia Australijos statistikos biuras, nuo šių metų sausio mėnesio iki rugpjūčio pabaigos šalyje užregistruotos 128 797 mirtys. Tuo tarpu per visus 2020 m. mirčių skaičius siekė 141 116. Nors iki šių metų vasaros galo Australijoje užregistruotos mirtys 17 proc. viršija istorinį šalies vidurkį, akivaizdu, kad perviršis siekia tik keliolika procentų, o ne kelis kartus.