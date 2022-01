Trumpame vaizdo įraše matyti, kaip uniformuota moteris, prisistačiusi policijos pareigūne Erin Howard giria protesto dalyvius ir tvirtina palaikanti šią akciją.

„Manau, tai, ką jūs darote, yra nuostabu. Jūs kovojate už mūsų teises ir laisves. Dabar atrodo, kad mes esame šiokiame tokiame kare ir tos teisės ir laisvės pastatytos ant kortos. Taigi, jūs esate tikri didvyriai“, - apie į Otavą protestuoti keliaujančius sunkvežimių vairuotojus sakė E. Howard.

Protestą palaikantys socialinių tinklų vartotojai Lietuvoje, dalindamiesi šiuo įrašu, pareiškė, kad taip kalbėti gali tik laisvos šalies pareigūnai, tuo tarpu, Lietuvoje dėl tokio policininko elgesio nedelsiant būtų pradėtas tyrimas.

Nors tiesa, kad E. Howard – Ontarijo provincijoje dirbanti policijos pareigūnė – nufilmavo tokį įrašą ir vilkėdama uniformą išreiškė palaikymą protestuojantiems, informacija, kad toks elgesys policijos pajėgų buvo priimtas normaliu ir įprastu, yra neteisinga. Dėl pareigūnės komentarų jau yra pradėtas tarnybinis tyrimas.

Sausio 24 d. savo „Twitter“ paskyroje Durhamo policija atsiribojo nuo E. Howard įraše pateiktos informacijos: „Mums žinomas šiandien socialiniuose tinkluose pradėtas platinti uniformuotos mūsų pareigūnės vaizdo įrašas apie „Laivės protestą“. Pažiūros, išreikštos šiame įraše neatspindi Durhamo policijos pažiūrų ir nuomonės. Šiuo metu mes tiriame šį įvykį“.

We were made aware today of a video circulating on social media from one of our uniformed members regarding the Freedom Rally. The views expressed in that video do not reflect the views and opinions of DRPS. We are currently looking into this matter.