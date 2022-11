Teiginiai

Vartotojiškoje visuomenėje griauti labiau apsimoka nei pasidalinti, todėl Kinijoje sugriauti keliolika daugiabučių. Kinijos nekilnojamojo turto plėtotojai griauna ištisus naujų pastatų kvartalus, nes neparduotų butų komunalinės išlaidos priklauso nekilnojamojo turto plėtotojams, o tai yra nepelninga.

Verdiktas

Vaizdo įraše nufilmuoti 15 dangoraižių buvo susprogdinti ne todėl, kad projektas vystytojui pasidarė nebepelningas dėl būtinybės mokėti komunalinius mokesčius už neparduotus butus. Iš tiesų, pastatai dėl įvairių kliūčių ir vystytojų finansinių problemų taip ir nebuvo iki galo pastatyti, o per dešimtmetį nuo statybų pradžios po pamatais pradėjęs kauptis vanduo padarė negrįžtamą žalą konstrukcijoms. Kadangi statiniai nebeatitiko reikalavimų, vyriausybės sprendimu buvo nutarta juos nugriauti.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose patalpintame kelių sekundžių trukmės vaizdo įraše kalbama apie Kiniją sukrėtusią nekilnojamojo turto krizę. Įraše tvirtinama esą Kinijos nekilnojamojo turto plėtotojai griauna ištisus naujų pastatų kvartalus, nes neparduotų butų komunalinės išlaidos priklauso nekilnojamojo turto plėtotojams, o jiems tai yra nepelninga. Tuo metu ekrane matoma kaip vienu metu sprogsta keliolika daugiaaukščių pastatų.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Įrašu pasidalinę socialinių tinklų vartotojai padarė išvadą esą vartotojiškoje visuomenėje labiau apsimoka griauti nei pasidalinti su tais, kuriems šių pastatų reikėtų.

Vis dėlto, šiuose teiginiuose yra tik dalis tiesos. Atlikus vaizdo įrašo paiešką „InVID We Verify“ įrankiu galima išsiaiškinti, kur ir kodėl buvo nugriauti šie pastatai. Kaip ir tvirtinama minėtame vaizdo siužete, šie kadrai buvo nufilmuoti Kinijoje, Junano provincijos sostinėje – Kunmingo mieste. 2021 m. rugpjūčio 27 d. čia buvo susprogdinti 15 dangoraižių, taigi, įraše rodomi kadrai neatspindi šių dienų įvykių, nes sprogdinimai vyko daugiau nei prieš metus.

Netiesa ir tai, kad pastatus susprogdino nekilnojamojo turto plėtotojai. Iš tiesų, šie dangoraižiai buvo pradėti statyti dar 2011 m., tačiau projekto vystytojams „Kunming Xishan Land and Housing Development and Operation (Group) Co.“ susidūrus su finansiniais sunkumais statybą 2012 m. perėmė „Yunnan Tin Industry Real Estate Development and Management Co“. Šiems vystytojams taip pat nepavyko įvykdyti įsipareigojimų ir 2013 m. statybos vėl sustojo.

Iki 2015 m. pavyko tęsti statybas tik vienoje projekto zonoje, kur ir buvo pastatyti minėti 15 dangoraižių. Vėliau vyriausybė mėgino atnaujinti projektą, tačiau nesėkmingai, kol, galiausiai, 2020 m. jį įsigijo kampanija „Yunnan Honghe Real Estate Co.“, tačiau pastatai buvo pažymėti kaip griautini, nes nebeatitiko rinkos standartų, be to, po pamatais pradėjęs kauptis vanduo padarė negrįžtamą žalą konstrukcijoms.

Galiausiai, 2021 m. projektas, įvertintas maždaug 147 mln. eurų suma, buvo nugriautas. Kaip pranešė žiniasklaida, 15 dangoraižių nugriauti buvo panaudota 4,6 tonos sprogmenų, išdėstytų 85 000 sprogimo taškų.

Tai nėra vienintelis tokios didelės apimties sprogdinimas Kinijoje. 2017 m. Žengšou mieste per 20 sekundžių buvo susprogdinti 36 pastatai tikintis, kad teritorija bus atnaujinta, o buvusių pastatų vietoje iškils patrauklesnis rajonas. Sprogdinimai, siekiant atnaujinti teritorijas ar tuo atveju, kai pastatai stovi per ilgai ir nebeatitinka jiems keliamų reikalavimų, sprogdinami ne taip jau retai, todėl tai nėra neįprastas reiškinys.