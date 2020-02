Kiguolis pasidalino faktais apie koronavirusą. Tiesa tai ar melas?

Ugnius Kiguolis, verslininkas

1. Dr. Kate Broderick iš Inovio skelbia gavusi viruso štamą iš Kinijos valdžios ir sukurė vakciną per 2 valandas;2. Akcijų biržoje Kinijoje, ne kurių Farmacijos ir IT kompanijų akcijų kainos aukščiausios per 3 metus. Baimė ir virusai – pelninga;3. Corona virusas nėra naujas virusas. Tai laboratorijoje gimęs, bei cirkuliuojantis jau pora dešimtmečių. Jis gali būti perduodamas nuo gyvūnų žmonėms ir nuo žmonių žmonėms. Skelbiama, kad užsikrečiama valgant mėsą, kačių, šikšnosparnių, kupranugarių mėsą.. Yra keliolika atmainų. Dabartinė atmaina vadinasi nCoV. Skelbiama, kad židinys aptiktas jūros gėrybių turguje Kinijoje. Wuhane;4. Pirbright institutas 2015 metais užpildė patentą apkarpytai coronavirus versijai, kurią naudotų vakcinose;5. Pirbright institutas remiamas Bill ir Melinda Gates fondo.(kalba netaisyta)