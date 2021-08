„Facebook“, „Telegram“ ir kituose socialiniuose tinkluose pasidalinta Pasaulio sveikatos organizacijos vadovo Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso nuotrauka, po kuria matyti toks komentaras anglų kalba (aut. past. – pateikiame vertimą į lietuvių kalbą):

„Organizacijos, kurių darbuotojams nebūtina būti pasiskiepijus:

1.JAV Baltieji rūmai

2.JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras

3.JAV Vaistų ir maisto administracija

4.PSO

5. „Pfizer“

6. „Moderna“

7. „Johnson & Johnson“

Žinutės apačioje nurodyta, kad jos autorius – JAV senatorius Rand Paul. Nors šis politikas pandemijos metu buvo linkęs kritiškai pasisakyti vakcinų tema, nėra aišku, ar ši žinutė – tikrai jo. Nurodyta paskyra @SenatorRandPaulOfficial neatitinka tikrųjų senatoriaus „Twitter“ ar „Telegram“ paskyrų, kurios, atitinkamai, yra @RandPaul ir @SenatorRandPaul.

Tačiau svarbiausia tai, kad žinutėje pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija. Dauguma sąraše išvardytų organizacijų reikalauja darbuotojus pasiskiepyti nuo COVID-19 arba laikytis griežtų patekimo į darbo vietą taisyklių, siekiant sustabdyti viruso plitimą darbo aplinkoje.

Liepos 29 d. oficialioje JAV Baltųjų rūmų svetainėje pasirodė informacija, kad iš visų federalinių įstaigų darbuotojų, įskaitant Ligų kontrolės ir prevencijos centrą bei Vaistų ir maisto administraciją, bus reikalaujama pateikti vakcinacijos statuso įrodymą. Jei darbuotojas nebus pilnai pasiskiepijęs nuo COVID-19, jam galios griežtesnės patekimo į darbo vietą taisyklės – toks asmuo darbo vietoje privalės dėvėti kaukę, laikytis atstumo nuo kitų darbuotojų, sutikti atlikti COVID-19 testą kartą ar du kartus per savaitę. Be to, pilnai nepasiskiepijusiems darbuotojams ketinama apriboti oficialias keliones.

„Moderna“ išplatino pranešimą spaudai, kuriame nurodoma, kad visi JAV įmonės padalinyje dirbantys darbuotojai privalo pasiskiepyti nuo COVID-19 iki šių metų spalio 1 d., išskyrus pavienius atvejus, kai skiepytis negalima dėl religinių įsitikinimų ar sveikatos būklės, tačiau tokie atvejai bus svarstomi individualiai.

„Pfizer“ taip pat reikalaus iš JAV dirbančių darbuotojų būti pasiskiepijus nuo COVID-19 arba sutikti kiekvieną savaitę atlikti COVID-19 testą.

„Johnson & Johnson“ paskelbė reikalausianti darbuotojų pasiskiepyti nuo infekcijos iki spalio 4 d., o išimtys taip pat galėtų būti tik atvejai, kai skiepytis negalima dėl religinių sumetimų arba sveikatos sutrikimų.

Vienintelė organizacija, kuri bent kol kas iš darbuotojų nereikalauja vakcinacijos statuso patvirtinimo yra Pasaulio sveikatos organizacija, šių metų balandžio mėnesį pasidalinusi publikacija apie savanoriško skiepijimo svarbą ir etikos niuansus, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš kalbant apie privalomą vakcinaciją.

Remiantis šia informacija, „Melo detektorius“ vertina socialiniuose tinkluose pasirodžiusius gandus kaip iš dalies klaidingus. Daugelis iš nuotraukoje išvardytų įtakingų organizacijų reikalauja iš darbuotojų COVID-19 vakcinacijos statuso patvirtinimo, išskyrus Pasaulio sveikatos organizaciją, kurį darbuotojams sąlygų dėl vakcinacijos nekelia.