Teiginiai

Rytų Palestinos mieste, Ohajo valstijoje, nuo bėgių nuvažiavus chemines medžiagas gabenusiam traukiniui buvo apnuodyta Ohajo upė, iš kurios vanduo tiekiamas 5 milijonams amerikiečių. Gaisro dūmai buvo tokie toksiški, kad ugniagesiai kelias dienas atsisakė gesinti gaisrą laukdami, kol vinilo chloridas savaime išdegs.

Verdiktas

Iš dalies melas. Nors tiesa, kad po traukinio katastrofos Rytų Palestinos mieste Ohajo upėje buvo aptinkama toksiškų medžiagų, be to, į vandenį patekę chemikalai nulėmė 44 tūkst. vandens gyvūnų žūtį, tačiau vandens tyrimai parodė, kad į šalia gyvenančių amerikiečių namus tiekiamas vanduo nebuvo užterštas arba teršalų koncentracijos buvo per mažos, kad turėtų neigiamą poveikį sveikatai. Be to, netiesa, kad ugniagesiai atsisakė gesinti gaisrą, įsiplieskusį įvykio teritorijoje, baimindamiesi nuodingų dūmų, todėl leido chemikalams išdegti. Kontroliuojamas vinilchlorido išdeginimas vyko visiškai sąmoningai ir buvo patvirtintas vietos valdžios. Taip pasielgta nustačius, kad vienas iš paveiktų vagonų itin sparčiai kaista, todėl baiminantis didelio sprogimo nuspręsta išleisti chemikalus iš vagonų ir leisti jiems sudegti.

Melo detektoriaus komentaras

Vasario 3 d. Rytų Palestinos mieste Ohajo valstijoje, JAV, įvyko traukinio katastrofa, kai 38 vagonai nulėkė nuo bėgių, pažeisdami dar 12 vagonų. 11 iš nuo bėgių nulėkusių vagonų gabeno pavojingas medžiagas, tarp jų ir itin toksišką vinilchloridą. Nors žmonės įvykio metu nenukentėjo, dėl galimo pavojaus iš aplinkinių teritorijų buvo evakuoti gyventojai. Iš karto po tragedijos socialiniuose tinkluose pradėtos platinti žinutės su įvykio nuotraukomis ir spekuliacijomis, kokią žalą padarė į aplinką patekę chemikalai ir kodėl šios medžiagos paliktos išdegti.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Vienoje tokių žinučių teigiama esą toksišku vinilchloridu buvo užteršta Ohajo upė, iš kurios vanduo tiekiamas milijonams amerikiečių, be to, nurodoma, kad gaisrininkai dėl pasklidusių dūmų toksiškumo atsisakė artintis prie įvykio vietos, todėl teko laukti, kol medžiagos išdengs savaime.

„Melo detektorius“ išsiaiškino, kad šie teiginiai neatitinka tikrovės.

Tiesa, kad tik įvykus katastrofai Ohajo upės vandenyje buvo aptinkama toksiškų medžiagų, be to, naujausi duomenys rodo, kad katastrofa pražudė apie 44 tūkst. vandens gyvūnų, tačiau ši katastrofa nepaveikė vandens tiekimo 5 mln. amerikiečių, kaip teigiama socialiniuose tinkluose.

Kaip pranešama Ohajo aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje, vanduo Rytų Palestinos gyventojams tiekiamas iš penkių gręžinių, kuriuose jis yra pumpuojamas iš 52 – 98 pėdų (maždaug 16 – 30 metrų) gylio po žeme. Nė vienas šių šulinių nėra nutolęs nuo traukinio katastrofos vietos arčiau nei per 1,4 mylios (maždaug 22,5 km). Atsižvelgiant į tai kokiomis kryptimis teka į šulinius surenkamas vanduo ir jų išsidėstymo taškus mažai tikėtina, kad teršalai būtų pasiekę Rytų Palestinos gyventojų namus kartu su vandeniu. Be to, po katastrofos vanduo, tiekiamas iš savivaldybių gręžinių, buvo kas savaitę tiriamas net kelių organizacijų, kurių tyrimų rezultatai parodė tą patį – jokio užterštumo, susijusio su traukinio nelaime.

Tiesa, JAV Aplinkos apsaugos agentūros atstovai susitikimuose su žiniasklaida pabrėžė, kad masinis vandens testavimas vyko tik savivaldybių gręžiniuose. Tuo tarpu privačių gręžinių savininkams rekomenduota vartoti vandenį iš buteliukų ir susisiekti su agentūra dėl vandens mėginių paėmimo. Tik įsitikinus, kad vanduo saugus vartotojai gali grįžti prie įprastų vartojimo įpročių.

Kad šalia Ohajo upės gyvenantys amerikiečiai neturėtų per daug nerimauti dėl jiems tiekiamo vandens kokybės patvirtino ir Kentukio universiteto Visuomenės sveikatos koledžo Epidemiologijos ir aplinkos sveikatos katedros vadovė Erin N. Haynes, žurnalistams sakiusi, kad „Jie [aut. past. – toksinai] išsisklaido daug plačiau Ohajo upėje, o jų koncentracija tampa pakankamai maža, kad nekeltų didelio pavojaus sveikatai.“

Ši informacija sutampa ir su Luisvilio vandentvarkos įmonės, stebėjusios vandens kokybę po traukinio avarijos, duomenimis, kurie taip pat parodė, kad vanduo yra saugus gerti.

Neteisinga ir socialiniuose tinkluose paskleista informacija, kad ugniagesiai leido kenksmingoms medžiagoms iš pažeistų traukinio vagonų sudegti todėl, kad patys bijojo gesinti gaisrą. Vasario 6 d. traukinio avarijos vietoje buvo nuspręsta įvykdyti kontroliuojamą cheminių medžiagų išdeginimą, išleidžiant vinilchloridą iš traukinio vagonų ir jį sudeginant. Toks kelias buvo pasirinktas siekiant išvengti sprogimo, kurį galėjo sukelti itin sprogi vagonuose likusi medžiaga pastebėjus, kad vienas iš vagonų ėmė itin greitai kaisti.