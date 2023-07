Teiginiai

Vaizdo įraše nufilmuotas niekada neužgęstantis ir iš kosmoso matomas gaisras didžiausiame pasaulyje padangų kapinyne.

Verdiktas

Vaizdo įrašas nufilmuotas Kuveite esančiame padangų kapinyne 2021 m., taigi, jis nėra susijęs su šių dienų įvykiais. Nors gaisro dūmai ir buvo matomi iš kosmoso, netiesa, kad ugnis taip ir neužgeso. Šį gaisrą ugniagesiai užgesino per 7 valandas.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose pasirodė pranešimų apie didžiausiame pasaulio padangų kapinyne vykstantį neužgesinamą gaisrą, kurio dūmai pastebimi net iš kosmoso. Įrašu pasidalinę vartotojai taip pat įtarė esą būtent šis gaisras ir „chemtreilai“ kalti dėl klimato šiltėjimo.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Atlikus paiešką „InVID We Verify“ įrankiu pavyko rasti daugiau to paties vaizdo įrašo kopijų. 2021 m. degančio padangų kapinyno vaizdus paviešino portalas „India Today“, pranešęs apie didžiausiose pasaulio padangų kapinėse Kuveite, Sulaibijoje, įsiplieskusį gaisrą. Straipsnyje nurodyta, kad gaisro mastą buvo galima įvertinti iš to, kad jis buvo matomas net iš kosmoso.

Apie tą patį įvykį rašė ir kitos žiniasklaidos priemonės. Pavyzdžiui, „France 25“ pranešė apie 2021 m. balandžio 29 d. padangų kapinyne kilusį gaisrą, kurį ugniagesiams pavyko užgesinti tik po 7 valandų. Nurodoma, kad gaisras kilo dėl padegimo atvejo, o aukų išvengti pavyko. Straipsnyje taip pat nurodyta, kad tokiuose padangų kapinynuose gaisrai kyla dažnai, o vienas iš jų, kilęs 2012 m., truko 3 dienas.

Padangų kapinynas Kuveite atsirado po to, kai 2001 m. šalyje uždrausta prekiauti susidėvėjusiomis ir naudotomis padangomis, kurios į šalį buvo importuojamos iš kitų valstybių. Pastaraisiais metais Kuveito vyriausybė ėmėsi priemonių, kad sumažintų išmestų padangų kiekį ir sutramdytų gamtai daromą žalą. 2021 m. ataskaitoje pažymima, kad vyriausybė inicijavo penkių gamyklų, skirtų šioms padangoms pjaustyti, perdirbti ir eksportuoti, steigimą.

Taigi, nors vaizdo įraše matomas gaisras tikrai užfiksuotas Kuveite, o jo dūmai buvo matomi iš kosmoso, įrašas nufilmuotas 2021 m. ir su dabarties įvykiais neturi nieko bendro. Be to, netiesa, kad kapinyne gaisras vyksta nenutrūkstamai. Nors gaisro atvejų pasitaiko, jie užgesinami. Įraše užfiksuotą gaisrą ugniagesiams pavyko užgesinti per 7 valandas.