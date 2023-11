Teiginiai



Olenos Zelenskos valdomas labdaros fondas vykdo prekybą vaikais. Vaikai parduodami į vergiją, atitenka organų prekeiviams arba yra išsiunčiami į turtingose Europos šalyse gyvenančių pedofilų rankas.



Verdiktas



Melas. Teiginiai apie O. Zelenskos fondo sąsajas su prekyba vaikais ir pedofilija yra nepagrįsti. Vieninteliai šią istoriją platinantys šaltiniai – fiktyvūs naujienų portalai ir Kremliaus propagandos skleidėjai. Juose remiamasi išgalvoto žurnalisto neva atliktu žurnalistiniu tyrimu, bet vienintelis tyrimo įrodymas – anoniminis vaizdo įrašas, kuriame kalbantis asmuo taip pat nepateikia jokių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima patvirtinti jo teiginius.



Melo detektoriaus komentaras



Žinia apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žmonos tariamą įsitraukimą į prekybos vaikais tinklą pirmiausia pasklido Kremliaus propagandą nuolat skleidžiančiuose šaltiniuose. Vėliau ta pati naujiena imta platinti ir socialiniuose tinkluose.

Melagingą informaciją ir Kremliaus propagandos žinutes skelbiantis portalas „The Intel Drop“ šiai naujienai paskyrė ypatingą vietą – lapkričio 5 d. jame buvo publikuotas išsamus straipsnis su O. Zelenskos fotografijomis, kuriame pasakojama apie nežinomo prancūzų žurnalisto Roberto Schmidto atliktą žurnalistinį tyrimą, kurio metu neva ir atrastos pirmosios Ukrainos ponios valdomo fondo sąsajos su prekyba vaikais.

R. Schmidtas esą visą tyrimo medžiagą gavo iš buvusio O. Zelenskos fondo vairuotojo, kuris parūpino parduotų vaikų sąrašus, maršrutus ir adresus neva įrodančius prekybos vaikais faktą. Taip pat publikacijoje pateikiamas anoniminis šio darbuotojo liudijimas prancūzų kalba, kuriame nurodoma, kad fondas nuolat siuntė vaikus į Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir Vokietiją bei kelias sekundes ekrane parodomas vaikų sąrašas, tačiau šis ekrane jis matomas taip trumpai, kad neįmanoma matyti visos jame pateiktos informacijos.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėja Daria Zarovna „Telegram“ patalpintoje žinutėje pabrėžė, kad šiuo metu rusai vykdo kelias dezinformacijos kampanijas, o viena iš jų – būtent netikros naujienos apie Olenos Zelenskos fondo įsitraukimą į prekybą vaikais platinamas (čia). Pasak jos, žinutei skleisti pasitelkiama netikra interneto svetainė, būtent „The Intel Drop“. Be to, prie auditorijos auginimo prisideda botų ūkiai, platinantys melagieną socialiniuose tinkluose. D. Zarovna atkreipė dėmesį į svetainės „The Intel Drop“ registracijos vietą ir laiką. Nors pačioje interneto svetainėje nurodoma, kad ji yra registruota Reikjavike, Islandijoje, tačiau tikroji jos registracijos vieta yra Amsterdamas. Be to, portalas buvo sukurtas tik 2022 metais.

Klaidinančios žinutės © Ekrano nuotr.

Apart anoniminio įrašo minėtame žurnalistiniame tyrime nepateikiami jokie įrodymai, tačiau girdėti apsčiai rimtų kaltinimų O. Zelenskos fondui.

Svarbu tai, kad „Google“ paieškoje bandant rasti daugiau informacijos apie tyrimo autorių R. Schmidtą, to padaryti nepavyksta. Paieškoje randamas tik visai kitas žurnalistas tuo pačiu vardu ir pavarde, gyvenantis Strasbūre ir dirbantis „WeReport“. Tačiau nė vienoje savo paskyroje jis nenurodo esąs tyrimo apie O. Zelenskos fondą autorius.

Tuo tarpu neva buvusio fondo vairuotojo išpažintis pirmiausia buvo publikuota „Youtube“ paskyroje „Robert Schmidt“, kuri lapkričio 30 d. turi tik 130 prenumeratorių. Tiesa, dauguma jų spustelėjo mygtuką „prenumeruoti“ per šių metų lapkričio mėnesį, nes, kaip nurodo šią istoriją išanalizavęs faktų patikros ir tyrimų rusų kalba portalas „The Insider“ (čia), lapkričio 8 d. sekėjų skaičius siekė tik 63. 2022 m. sukurtoje paskyroje patalpintas tik šis vienintelis vaizdo įrašas su anonimine išpažintimi.

Analizėje užsimenama ir apie kitą portalą anglų kalba, kuriame publikuota ta pati informacija apie rastas O. Zelenskos fondo sąsajas su prekyba vaikais – „The DC Weekly“. Įtartinai retai skaitomame portale pateikta publikacija pasirašyta Jessicos Devlin vardu. Vyresniąja politikos korespondente prisistatanti moteris tvirtina dirbusi „Bloomberg“ redakcijoje Maskvoje, tačiau „Bloomberg“ portale nėra jokios informacijos apie tokią darbuotoją. Be to, aprašyme pateikta kito žmogaus – kanadiečių rašytojos Judy Batalion – nuotrauka (čia).

Faktų patikros portalas factcheck.bg taip pat atkreipė dėmesį, kad anonominėje išpažintyje pateikiami faktai įtartinai primena JAV populiarią sąmokslo teoriją „pizzagate“, kuri teigia esą pasaulio elitas yra įsipainiojęs į prekybos vaikais ir pedofilijos schemas (čia).

Tai – ne vienintelė sufabrikuota istorija apie Ukrainoje neva intensyviai vykdomą prekybą vaikais. „Melo detektorius“ jau rašė, kad anksčiau šie kaltinimai buvo nukreipti net į puikiai žinomą „Coca Cola“ prekės ženklą bei surogatinės motinystės klinikas, veikiančias Ukrainoje (čia ir čia).