Ar Zelenskis nusipirko nacių propagandos ministro Goebbelso vilą, kurios vertė – daugiau nei 8 mln. eurų?

Be šių faktų svarbu ir tai, kad paieška internete pagal raktažodžius „Sabine Mels“ neduoda jokių jos asmenį galinčių patvirtinti rezultatų – tik nuorodas į jau minėtas „Youtube“ ir „X“ paskyras bei įvairių faktų tikrintojų organizacijų straipsnius, kuriuose paneigiama šiose paskyrose patalpinta informacija. Kaip straipsnyje nurodo portalas „The New Voice of Ukraine“, Vokietijos įmonė „BIM“ taip pat paneigė informaciją, kad moteris šiuo vardu ir pavarde kada nors pas juos dirbo.