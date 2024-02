Ar varlės logotipu pažymėti produktai purškiami pavojingu herbicidu atrazinu?

Triazinų grupei priklausantis herbicidas atrazinas prastą reputaciją įgijo dėl didelio toksiškumo fitoplanktonams ir gėlavandeniams dumbliams. Be to, kadangi gerai tirpsta vandenyje, jis lengvai užteršia vandeninguosius sluoksnius, o per vandenį gali kelti pavojų ne tik aplinkai, bet ir žmonėms. Pavyzdžiui, nustatyta, kad vietose, kur aptinkama atrazino, gimstantiems kūdikiams didėja tikimybė turėti retą įgimtą anomaliją gastrošyzę, pasireiškiančią dalies arba visų pilvo organų išsikišimu pro pilvo sieną (čia). Herbicidas taip pat gali neigiamai veikti žmogaus nervų sistemą, imuninę sistemą, inkstus, širdį ir kepenis, taip pat hormonus ir fermentus (čia).