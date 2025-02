Ar Turkijoje bus uždrausti „chemtrailai“?

Melas. Sprendimus priimančios Turkijos institucijos nėra parengusios jokio projekto dėl to, kad šioje šalyje būtų uždrausti „chemtrailai“. Be to, jų uždrausti net ir neįmanoma, nes tai yra ne egzistuojantis subjektas, o moksliškai nepgrįsta sąmokslo teorija.