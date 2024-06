Ar tikrai Vilniaus oro uostas siūlo žmonėms įsigyti pamestą bagažą vos už 2 eurus?

Sausį platinta melaginga reklama buvo peržiūrėta daugiau nei 36 tūkst. kartų. Be to, siekdami įtikinti daugiau žmonių sukčiai išnaudojo iš komentarų skiltį. Joje dalintasi neva gautų nusipirktų lagaminų turinio nuotraukomis, vartotojai prisiekinėjo vos per kelias dienas gavę siuntinius. Tiesa, įtarimų kelia jau vien tai, kad dauguma tokių atsiliepimų, nors parašyti lietuviški, buvo išsiųsti iš užsienietiškų paskyrų. Be to, sakinių sandara ir gramatinės klaidos įrodo, kad greičiausiai šios žinutės buvo išverstos iš kurios nors kitos kalbos pasinaudojus vertimo programėlėmis.