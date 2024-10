Ar tikrai Ukraina neteko keturių naikintuvų F-16?

Tiesa, kitą dieną Rusijos žiniasklaida ėmė cituoti „Military Watch Magazine“ pranešimą, kad „nepatvirtintais kelių šaltinių Europoje pranešimais, per išpuolį prieš oro pajėgų bazę Ukrainoje buvo sunaikinti keturi naujai pristatyti naikintuvai F-16“ (čia). Pranešimas apie numuštus F-16 nebuvo pagrįstas jokia vaizdine medžiaga ar oficialiais šaltiniais. Be to, „Military Watch Magazine“ nėra laikomas patikimu informacijos šaltiniu ir savo tekstuose palaiko Kremliaus propagandinę liniją (čia).