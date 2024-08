Ar tikrai tris aukso medalius olimpiadoje iškovojusi amerikietė Biles vartojo dopingą?

Be to, S. Biles buvo gavusi Tarptautinės gimnastikos federacijos leidimą vartoti metilfenidatą. Sportininkė taip pat laikėsi WADA reikalavimo pateikti terapinio naudojimo išimtį, kuri leidžia sportininkui, kuriam nustatyta medicininė diagnozė, vartoti draudžiamus vaistus. Be to, medicinos ekspertai teigia, kad metilfenidatas sustiprina neuromediatorių funkciją smegenyse ir todėl nesuteikia S. Biles jokio sportinio pranašumo (čia).