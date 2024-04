Ar tikrai poliomielitą sukelia ne virusas?

Melagingas teiginys, kad poliomielitą sukelia ne virusas, o vandenilio arsenatas – nėra naujas. Tačiau per ir po COVID-19 pandemijos jis vėl pradėtas platinti melagienų šaltiniuose. Tokią informaciją skleidžiantys asmenys teigia, kad poliomielitas buvo sustabdytas ten, kur nebenaudojamas vandenilio arsenatas. Tačiau tai – melas. Teigiama, kad šis pesticidas sukelia paralyžių. Tačiau svarbu paminėti, kad vandenilio arsenato ir poliomielito paralyžiai skiriasi. Be to, pesticido sukeltos komplikacijos dažniausiai pasireiškia ūkininkams, kurie gali susidurti su didelėmis jo dozėmis, o poliomielitas labiausiai pažeidžia vaikus iki 5 m. Taip pat poliomielitas diagnozuojamas ne tik pagal simptomus. Poliovirusą galima aptikti mėginiuose iš gerklės, išmatose (išmatose) ir kartais smegenų skystyje (CSF), išskiriant virusą ląstelių kultūroje arba aptinkant virusą polimerazės grandinine reakcija (PGR) (čia).