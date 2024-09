Ar tikrai olimpinė čempionė Khelif diskvalifikuota iki gyvos galvos?

Jei sportininkė iš tiesų turi XY chromosomas, tai yra sutrikimas, kuris vadinamas DSD (angl. differences in sex development – lyties vystymosi sutrikimai). Priklausomai nuo asmens DSD pobūdžio, jų testosterono kiekis gali būti didesnis nei moterų be DSD. Dėl to gali pakisti jų kaulų tankis ir išsivystyti raumenų masė, kuri yra pageidautina tam tikruose fiziniuose užsiėmimuose. Dažnai tai susiję su neigiamomis pasekmėmis – nevaisingumu ir padidėjusia rizika susirgti sunkiomis ligomis (čia).