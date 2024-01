Ar tikrai europinių bizonų paplitimas įrodo, kad žmogaus sukeltos klimato kaitos nėra?

Kaip sausio 9 d. pranešė Europos Sąjungos programos „Copernicus“ mokslininkai, 2023 m. buvo šilčiausi per visą stebėjimų istoriją. Toks rezultatas esą pasiektas dėl stiprėjančios žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, kurios poveikį sustiprino „El Nino“. Skelbiama, kad temperatūra vidutiniškai buvo aukštesnė 1.48C nei laikotarpiu, iki kada žmonės pradėjo deginti iškastinį kurą. Beveik kiekviena diena pasauliniu mastu buvo šiltesnė nei prieš tai buvusios (čia). Per stebėjimų istoriją reiškia per 174 m. (čia).