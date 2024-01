Ar tikrai daugiametės pievos neduoda jokios naudos, o ŽŪM užsimanė jų plotus Lietuvoje padvigubinti?

Viename tokiame pranešime, kuriuo pasidalinta daugiau nei tūkstantį kartų, nurodoma, esą „Žemės ūkio ministerija veda prie to, kad Lietuvoje jokios naudos neduodančių pievų hektarų būtų du kartus daugiau, nei nuo amžių Lietuvoje jų buvo.“ (aut. past. – žinutės kalba netaisyta). Tai esą kelia didžiulį nerimą ūkininkams, kurie savo žemes verčiami paversti pievomis, be to, reikia rūpintis dar ir jų deklaravimu.