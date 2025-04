Ar tikrai 80 proc. neskiepytų žmonių savo organizmuose turi COVID-19 vakcinos?

Šaltiniai

Mark Aubry biografija. 2025 m.

„Media Bias“ Children’s Health Defense – Bias and Credibility. 2024 m. birželio 14 d.

Reuters Fact Check. Fact Check: COVID-19 vaccines are not infectious; you can’t transmit the vaccine to an unvaccinated individual. 2021 m. gegužės 4 d.

Flora Teoh. No evidence that the COVID-19 vaccines cause „shedding“; Pfizer trial protocol doesn’t admit that vaccine shedding occurs. 2023 m. kovo 31 d.

Erika Johnson. Q&A: Are COVID-19 Vaccines Safe and Effective? 2021 m. kovo 11 d.

Alex Whiting. Five things you need to know about: mRNA vaccine safety. 2020 m. gruodžio 11 d.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba. Dažniausiai užduodami klausimai apie vakcinas nuo COVID-19. 2024 m. lapkričio 26 d.