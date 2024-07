Ar savanoriškai į Ukrainą išvykę kariai tai padarė ne savo noru?

Tiesa ta, kad lietuviai į karą Ukrainoje išvyksta savanoriškai. Jie dažniausiai tampa Tarptautinis Ukrainos gynybos legiono dalimi, nes jis ir jo batalionai yra tik labiausiai paplitęs ir gausiausias vienetas, kurį daugiausia sudaro užsieniečiai. Ukrainoje kariaujantys lietuviai gauna standartinį Ukrainos kario atlyginimą ir jis skiriasi priklausomai nuo tarnybos sąlygų. Apytikslė suma yra 550 JAV dolerių per mėnesį už fronto linijos, 1100 JAV dolerių per mėnesį už tarnybą pavojingoje zonoje ir iki 4800 JAV dolerių per mėnesį už kovinį dislokavimą (čia).