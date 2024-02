Ar naujas tyrimas parodė, kad namų sodas kelia grėsmę klimatui?

Aptariamas tyrimas pasirodė žurnale „Nature cities“, jis vadinasi „Comparing the carbon footprints of urban and conventional agriculture“ (čia). Jame naudojamas terminas „urban argiculture“ (liet.: miesto žemės ūkis, miesto agrikultūra). Tyrimo autoriai, Mičigano universiteto mokslininkai, teigia, kad miesto žemės ūkis yra plačiai siūloma praktika, kuria siekiama, kad miestai ir miesto maisto sistemos taptų tvaresni. Tačiau iki šiol trūko išsamaus aplinkosauginio veiksmingumo įvertinimo, palyginti su tradiciniu žemės ūkiu, o ankstesnių tyrimų rezultatai buvo skyrėsi.