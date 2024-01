Ar Lietuva yra sparčiausiai pasaulyje nykstanti valstybė?

Melas. Lietuvos gyventojų skaičius pradėjo mažėti ne 2004 metais, kai šalis įstojo į ES, o nuo 1991 metų. Be to, Lietuva nėra sparčiausiai nykstanti valstybė pasaulyje, sparčiau nyksta Bulgarija .

„Daugelis pokomunistinių Vidurio ir Rytų Europos šalių artėja prie didelio demografinio nuosmukio“, – teigė Tomas Sobotka, Wittgenstein centro, analizuojančio gyventojų skaičiaus dinamiką, vadovaujantis tyrėjas. „Ir, be to, daugelis jau patyrė didžiulį gyventojų skaičiaus mažėjimą per pastaruosius 25 metus“, – pridūrė jis. Anot jo, šį gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia trys veiksniai – mažėjantis gimstamumas, didžiulė emigracija ir palyginti didelis mirtingumas. „Taigi, nors Vakarų ir Pietų Europos šalys pritraukė daug imigracijos, kuri iš esmės kompensavo žemo gimstamumo padarinius, Rytų Europoje yra dvi problemos – šalys patiria ir emigraciją, ir žemą gimstamumą“, – sako T. Sobotka (čia).