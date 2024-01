Ar ivermektinas padeda sumažinti vakcinacijos šalutinius poveikius?

Vienas naujausių tyrimų apie ivermektino poveikį COVID-19 gydymui buvo paskelbtas mačiau nei prieš metus. Mokslininkų grupė tyrė, ar ivermektinas, kurio didžiausia tikslinė dozė yra 600 μg/kg per parą 6 dienas, palyginti su placebu, sutrumpina simptomų trukmę suaugusiems (≥ 30 metų) ambulatoriniams pacientams, sergantiems simptomine lengva ar vidutinio sunkumo COVID-19 liga? Šio tyrimo išvada – 1206 suaugę pacientai, sergantys COVID-19 nuo 2022 m. vasario iki 2022 m. liepos mėn., gavę placebo vidutiniškai pasveiko per 11 dienų, o gavę ivermektino – taip pat per 11 dienų (čia).