Ar iš tiesų dėl naujo karinio poligono jau kertami miškai ir iškeldinami žmonės?

„Jei žiūrėtume ir iš gynybinės pozicijos, be abejo, šiai dienai ta pietvakarių Lietuvos pusė šalia Suvalkų koridoriaus yra priimtiniausia. Be abejo, kad tai turėtų prasmę ir logiką šitoje vietoje, kad toje vietoje norėtume arba tai būtų kartu ir visos Lietuvos gynybinės linijos dalis, nes jei dabar pažiūrėtume geografiškai, kur yra esami poligonai – Pabradė, Rūdninkai, kaip tik ir suponuoja, kad ten toje vietoje, būtų gerai kažką turėti. Tai nebūtinai taip rišantis prie konkrečios vietovės, nes reikia žiūrėti į gyventojus, į savivaldą, nes būtų turbūt labai blogas dalykas, jei reikėtų šimtus ar tūkstančius gyventojų iškeldinti tik dėl to, kad reikia kariškiams, o kai yra šalia ar kitoje vietoje pakankamai patogus, galbūt tai nebūtinai arti sienos, tačiau atliepiantis kariuomenės poreikius poligonas. Tai aš sakyčiau, kad dar neapsispręsta dėl konkrečios vietos, yra kelios teritorijos, kurios žvalgomos, žiūrima, tariamasi su savivalda, nes vis tiek nuo jų priklauso. Bet manau, kad šituos klausimus išspręsime teigiamai“, – laidoje vylėsi R. Vaikšnoras.