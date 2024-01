Ar internete paskelbtas pedofilija kaltinto Epsteino salos lankytojų sąrašas – tikras?

Melas. J. Epsteino byloje minimų 177 asmenų pavardės dar nėra paviešintos. Gruodžio 18 d. teisėja pasirašė įsakymą pavardes išslaptinti, tačiau šis sprendimas įsigalios tik pirmą 2024 m. dieną, be to, su byla susijusiems asmenims bus duotas dviejų savaičių laikotarpis, per kurį sprendimas gali būti skundžiamas. Žiniasklaida pastaraisiais metais ne kartą viešino žymių žmonių, kurie yra lankęsi J. Epsteino saloje ar skridę jo privačiu lėktuvu, sąrašus, tačiau minėti sąrašai nesutampa su socialinių vartotojų žinutėse paskleista informacija.