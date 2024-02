Ar Angela Merkel, Theresa May ir Dalia Grybauskaitė yra Hitlerio palikuonės, kurios viena kitą pažinojo dar nuo paauglystės?

Nuotraukoje vaizduojamos Angela Merkel , Theresa May ir Dalia Grybauskaitė paauglystėje. Jos visos yra Hitlerio, Rotšildo ir Kasnerio biologinės dukterys.



Nespalvota nuotrauka, kurioje nufotografuotos trys panašaus amžiaus paauglės merginos, socialiniuose tinkluose dėmesio sulaukė dar 2020 m. Įrašuose šalia fotografijos atskleista, kad tai, esą, dabar jau buvusios trijų valstybių vadovės – buvusi Vokietijos ministrė pirmininkė Angela Merkel, Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May bei Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Be to, pateiktas ir šokiruojantis faktas, neva visos trys moterys yra „Hitlerio, Rotšildo ir Kasnerio biologinės dukterys“.