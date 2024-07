Susitikime dėl poligonų meras pasigedo Kasčiūno: tai rodo, kad klausimas ministrui neaktualus

Šilalės ir Tauragės rajonų gyventojams nuogąstaujant, kad planuojamų poligonų teritorijose nebus galima lankytis, kariuomenės vado padėjėjas pulkininkas Andrius Jagminas tikina, kad judėjimas šiuose plotuose bus apribotas tik keletą kartų per metus. Be to, pasak jo, kol kas poligonai būtų skirti tik manevravimui, mat juose neužtektų erdvės šaudymo pratyboms.