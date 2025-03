Šakalienė: Prancūzijos pasiūlytas branduolinis skėtis – strateginė žinutė, jog Europa planuoja būti aktyvi gynyboje

– Bet išvadas darytis reikia. Ir mažinti rizikas taip pat.

– Pavyzdžiui, oro gynyba, kur tiesiog alternatyvų nėra. Tą jūs sakote?

– Taip. Ir išvadas iš to irgi reikėtų pasidaryti. Galime graužtis alkūnes ir galvoti, kur mes buvome prieš 10 metų, bet nuo to niekas faktiškai nesikeičia. Tai reiškia, kad mes tuo pačiu dirbame su savo strateginiais partneriais, dirbame su savo sąjungininkais ir tuo pačiu darome viską, ką galime iš savo pusės, nes šalia to reikia daug kitų dalykų. Reikia amunicijos, reikia tam tikrų pajėgumų, kurie yra Lietuvoje, reikia mūsų pačių gynybos pramonės stiprinimo, reikia pramoninio bendradarbiavimo prie kiekvieno didesnio įsigijimo. Lygiagrečiai visa tai darome. Tuo pačiu vyksta mūsų, priimančiosios šalies, paramos, apimčių ir kokybės plėtra, kad pas mus būtų ir vokiečiai, ir amerikiečiai. O dėl pirkimų gynybos pramonei, tai mes tikrai galime gerą skaičių pasakyti amerikiečiams, nes 20 proc. mūsų įsigijimų yra iš amerikiečių, bet 80 proc. yra iš visur kitur. Mes perkame iš prancūzų, iš vokiečių, norvegų, švedų, lenkų. Mes iš tikrųjų esame susidėlioję pakankamai gerai savo pirkimų krepšelį.