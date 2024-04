Ruginienė: priėmus nesubalansuotus sprendimus dėl gynybos finansavimo, kiltų socialinių neramumų

„Dėl to sprendimai turi būti subalansuoti, kad tiek visuomenė turėtų tam tikras galimybes išgyventi ir prisidėti prie nacionalinio saugumo, tiek ir mūsų gynybos tikslai būtų pasiekti. Dėl to neišvengiamai turime eiti progresinių mokesčių keliu ir čia verslui noriu pasakyti – tikrai nereikėtų bijoti didesnio pelno mokesčio, nes ir šiandien kalbėjome, kad visa tai yra ne tiek mokestis, kiek investicija. Ir tai, kas bus sumokėta, per karo pramonę grįš atgal: per tam tikras paslaugas, infrastruktūrą, grįš į verslą“, – pažymėjo ji.