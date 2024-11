Paluckas: prie Lietuvos gynybos finansavimo galėtų prisidėti ir Europos institucijos

Prezidentūrai teigiant, kad norint iki 2030 m. Lietuvai suformuoti diviziją, gynybos finansavimas turi siekti 5-5,5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) premjeras mano, kad toks didinimas negali būti paremtas mokesčiais. Jo teigimu, norint pasiekti tokį finansavimo lygį reiktų dar 2 mlrd. eurų, o to surinkimas per apmokestinimus neigiamai paliestų Lietuvos ekonomiką, verslą ir gyventojus.

„Jei mėginsime visą naštą, tuos 2 mlrd. eurų, skirti gynybai per mokestines pertvarkas, tai bus nepakeliama našta mūsų verslui, jo konkurencingumui, piliečiams. Nuo to sumažės pajamos į biudžetą ir nuo to niekam geriau nebus. Todėl naštą reikia skirstyti“, – tvirtino premjeras.