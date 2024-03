Ekspertas: įskridusios rusų raketos jau traktuojamos kaip neatsiejama Lenkijos kasdienybės dalis

Aptarė Lenkijos visuomenės nuotaikas

„Tiesą sakant, nuo to incidento, kai ukrainiečių raketa nužudė du žmones, yra labiau susitaikymas su tuo, kad tokie incidentai gali įvykti. Nėra to tokio didelio jau klausimo kėlimo, ką čia galima padaryti? Aišku, ilgainiui vis tiek yra klausimas apie gynybą ir apie oro erdvės saugumą, net jeigu ten niekas nebus pažeista, niekas nebus sugriauta. Dėl to ir vyksta tie pokalbiai su NATO, kad galbūt kažkiek sustiprinti Vakarų Ukrainos oro gynybą“, – kalbėjo pašnekovas.