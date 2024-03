Tokia versija neatitinka tikrovės. Pirmiausia, dėl to, kad Vakarų šalys ar JAV nėra kaltos dėl ne vieną kartą ant Krymo tilto vykusių sprogimų. Už daugelį jų kaltę prisiėmė Ukraina (čia ir čia), o ir dabar neslepiama, kad galutinė Krymo tilto griūtis – šių metų ukrainiečių tikslas (čia). Be to, tiriant Baltimorės tilto griūties aplinkybes nė vienas šaltinis nenustatė, kad kaltininke galėtų būti Rusija ar kuri kita šalis.