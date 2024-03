Žvalgyba įvertino, kokios konfrontacijos su Rusija tikėtis ir kada: ar pagrįstos aistros dėl „juodosios gulbės“ scenarijaus

Be to, kol kas nėra jokių indikacijų dėl Rusijos noro, gebėjimų ir galimybių įgyvendinti tokį scenarijų. Grėsmių vertinime išskiriamos tik Rusijos žvalgybinės operacijos – vis agresyvesnis šnipinėjimas, verbavimas, provokacijos – viso to Lietuvos žvalgyba pastebi daugiau ir mato augimo tendenciją ateityje. 5-ojo straipsnio testavimas tarsi turėtų būti visai kito lygio operacija.