Zemkauskas: apie kultūrą kaip sėjomainą, sovietinius kliedesius ir ateities žiniasklaidą

O šveicarai ar turi? Tai, apie ką jūs kalbate, irgi yra kultūros dalis. Priklauso nuo to, kokią mes ją turime: ar herojaus, didvyrio kultūrą, kuri nemaža dalimi savo aspektų yra žalinga, pavojinga ir, tiesą sakant, liudija visuomenės nebrandumą. Kalbu apie nuolatinio nerimo situaciją, kai reikalingas kažkoks gelbėtojas. O tai nutinka dėl paprastų dalykų – kai nėra pilietiškumo, demokratijos, stiprios bendruomenės, tada prireikia gelbėtojo... Tironai ir šiaip visokie egomaniakai labai mėgsta mums piršti „gelbėtojo“ mitą, nes patys nori juo būti.

Brandesnė visuomenė turi kolektyvinio herojaus kultūrą, kurios reikia ir Lietuvai. Mums reikia kolektyvinio Vytauto Didžiojo, kolektyvinio Čiurlionio, kolektyvinio Donskio. Man asmeniškai tai patinka, nes to užtenka mano savigarbai. Nenorėkime per daug gauti tik sau. Noras turėti vieną didvyrį yra žalingas, tokių ir kare nemėgsta, nes jie padaro daugiau žalos negu naudos. Iš esmės tai yra „stiprios rankos“ ilgesys ir noras savo problemas kažkam užkrauti, o atsakomybę – nusiimti. Ir dar tai menkina žmogų, nes paprastas žmogus, kuris negali prie to didvyrio prisiliesti, pasijaučia menkas, o kai žmogus žino, kad jis pats yra dalis didvyrio, atsikėlęs kasdien padarys tą ir aną, nors minutę skirs Lietuvai. Skirti nors vieną minutę Lietuvai yra didžiulis darbas, kurį žmogus gali nuveikti ir taip tapti vertingas. Tik taip atsiras normali demokratija, kuri net geriau ginsis, jei reikės.