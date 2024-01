Zelenskiui lankantis Vilniuje – Anušausko žinutė apie naują Lietuvos paramos paketą Ukrainai

Vilniuje lankantis prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, kad Lietuvos suteikta parama Ukrainai vien šių metų sausį sieks daugiau nei 22 mln. eurų. Be to, jo teigimu, be karinės technikos taip pat numatyta skirti dar 15 mln. eurų Lietuvos inicijuotai ir 16 valstybių subūrusiai išminavimo iniciatyvai.