Žaisdama kompiuterinius žaidimus pateko į spąstus: man net buvo gėda išeiti į gatvę

Ji pasakojo, kad su vaikinu bendraudavo ne tik žaisdama įvairius veiksmo žaidimus, bet ir per programėlę „Discord“.

„Iš pradžių jis bendravo su mano drauge, jie bendraudavo, žaisdavo, tada pasiūlė ir man prisijungti, – pasakojo nepilnametė. – Iš pradžių mes tebuvome internetiniai draugai, pradėjome bendrauti vėliau – jis manęs prašė atsiųsti nuotraukų, iš pradžių nesutikau, bet vėliau, kai juo pasitikėjau, išsiunčiau. Kai kurios nuotraukos buvo be drabužių, matėsi mano veidas.“

„Jam išsiunčiau apie 100 nuotraukų, nuotraukas siunčiau 9 ar 10 mėnesių, jis man sakydavo, kad galiu juo pasitikėti, be to, jis irgi man atsiųsdavo savo intymių nuotraukų“, – pareigūnams per apklausą pasakojo nepilnametė.