VTEK: Kelmės rajono meras Petkevičius supainiojo viešuosius ir privačius interesus

Konstatuota, jog dėl šių aplinkybių meras negalėjo likti objektyvus ir nešališkas. VTEK teigimu, jis turėjo prieš svarstomą klausimą pareikšti nusišalinimą ir toliau nedalyvauti tokio sprendimo priėmimo procedūrose. Vis dėlto, kaip akcentuoja VTEK, I. Petkevičius to nepadarė, liko posėdžių salėje ir teikė savo nuomonę, savivaldybės tarybai svarstant sprendimo projektą. Be to, jis pasirašė šio posėdžio protokolą.