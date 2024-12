VST vadas Grabauskas žada keisti pareigūnų požiūrį į pažeidėjus: negali spardyti surakinto antrankiais žmogaus

Be abejo, ir atlyginimas pareigūnams turėtų būti konkurencingas, lyginant su privačiu sektoriumi. Prisimenu, kai buvau rinktinėje „Aras“, tai vienas pareigūnas, kuris jau nemažai laiko tarnavo, su priemokomis per mėnesį uždirbdavo 1200 eurų „į rankas“, o jo sūnus, dirbdamas „Barboroje“, išvežiodamas maistą, per mėnesį gaudavo 1400 eurų.