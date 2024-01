Viršuliškių daugiabutyje žuvusio Kajaus mamą ir močiutę sujaudino žmonių gerumas: tai nėra savaime suprantama

Apsigyveno pas savo mamą

„Reikia matyti, reikia, kad pareitų namo. Jeigu ne laiku grįžta, mes dešimt kartų skambiname, nervinamės ir ją nerviname. Būnant namie kažkaip viskas atrodo vietoje. Tik kad nėra Kajuko, – pravirksta močiutė. – Dar to nesuvokiu iki galo. Aš iš viso sugebu kažkaip blokuoti, neleidžiu sau to pajausti. Nežinau, kaip būtų, jei leisčiau. Labai sunku. Be proto. Ir negali net įvardinti savo jausmų, jų niekaip neįvardinsi.“