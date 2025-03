Vilnius daugiau nei prieš metus neteko kertinio pareigūno: kodėl neskelbiamas naujas konkursas?

Vilniaus miestas per daugiau nei metus nepaskelbė konkurso miesto vyr. inžinieriui atrinkti. Prieš tai šias funkcijas atlikęs Antonas Nikitinas 2023 m. spalį buvo perkeltas į kitas pareigas ir nuo to laiko nebuvo paskelbtas konkursas, skirtas naujam vyr. inžinieriui atrinkti. Savivaldybės tarybos narys iš opozicijos Aleksandras Nemunaitis dėl to mato didelių bėdų.