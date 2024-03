Vilniuje – siaubo naktis: po gimdymo grįžusi į namus patyrė tikrą pragarą

Jeigu nuteistasis tvirtina, kad nukentėjusioji, abipusiu sutarimu santykiavusi (glamonėjusi), vėliau staiga jį apkaltino išprievartavimu ir išžaginimu, nesuprantama, kodėl pastarasis nesiėmė veiksmų, siekdamas išaiškinti susidariusią situaciją ir ikiteisminio tyrimo metu detaliai papasakoti savo atliktų veiksmų pobūdžio. Be to, net ir aiškindamas savo suvokimą apie lytinį aktą ir parodymų pasikeitimą, Karolis V. nebuvo nuoseklus. Pradžioje teigė, kad buvo šoko būsenoje dėl pareikšto kaltinimo, o būdamas suimtas turėjo laiko apgalvoti, prisiminti, nurodymas, kad vėliau buvo duoti teisingi parodymai (kuriuose beje irgi nurodė, kad lytinis aktas buvo), po to aiškindamas, kad jam buvo daromas spaudimas pripažinti kaltę, o galiausiai, nurodydamas, jog yra lenkas ir jam lietuvių kalba sunki, todėl ne viską suprato (nors viso proceso metu parodymus pageidavo duoti lietuvių kalba, patvirtino, kad lietuvių kalbą moka).“