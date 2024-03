Vilniuje savaitgalį bus daugiau pareigūnų, prie Rusijos ambasados budės papildomos pajėgos

Pasieniečiai numatė pajėgas, jei būtų daug vykstančiųjų balsuoti į Rusiją

„Situacija žinoma, tam ruošiamasi, du punktai, per kuriuos turės galimybę norintys vykti balsuoti: per Kybartus, Panemunę, tai yra oficialūs kontrolės punktai, kurie iki šiol veikia, jei Lietuvoje gyvenantys Rusijos pilietybę turintys asmenys sumanytų vykti į Kaliningrado sritį balsuoti. VSAT yra pasiruošusi, jeigu per punktus padidėtų vykstančiųjų srautas – numatytos papildomos pajėgos, jeigu jų prireiktų. Požymių, kad susidarytų ekstremalios situacijos, ar galimi incidentai, tokios informacijos nėra, bet tam ruošiamasi,“ – Eltai sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.