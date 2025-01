Vilniaus pašonėje nutarus parduoti valstybinį žirgyną valdybos pirmininkas prabilo atvirai: kas prie to privedė ir žinutė Vyriausybei

Be to, ministerijos auditoriai, atlikę auditą, pateikė grėsmingas išvadas, kad su valstybės turtu elgiamasi netinkamai. Nustatyta atvejų, kai arkliai parduodami per pigiai. J. Rimkevičius aiškina, kaip žirgynas vertina audito išvadas ir kas lemia žemas arklių kainas.