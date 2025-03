Vilniaus ligoninėje – išgyvenimo drama: tai turėjo būti paprasčiausia operacija

Dėl to, kad RVUL medikai netinkamai suteikė sveikatos priežiūros paslaugas, vyras į teismą padavė Lietuvos valstybę, kuriai atstovavo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Be to, teisėjai nutarė, kad pacientui taip pat turės būti sumokėtas daugiau kaip 34 tūkst. Eur turtinės žalos atlyginimas – tai per 3 metus negautos pajamos įmonėje, kuriai jis vadovavo, bet dėl prarastos sveikatos buvo priverstas veiklą nutraukti.