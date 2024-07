Viešai papasakota brolio meilės istorija sukėlė pyktį: nenorėjau, kad juoktųsi visas kaimas

Už tai teismas jam skyrė laisvės apribojimą 6 mėnesiams be intensyvios priežiūros. Visą šį laiką jis įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programoje, dirbti arba būti užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. Be to, bylą išnagrinėjusi teisėja nutarė iš nuteistojo konfiskuoti mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy“ – teismas konstatavo, kad tai nusikaltimo įrankis, nes būtent juo buvo parašyti homoseksualius asmenis niekinantys komentarai.