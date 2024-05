Vienuolių nutylėta mažo berniuko iš Lietuvos gyvenimo drama: užuojautos sulaukė tik užsienyje

Be to, ji atkreipė dėmesį, kad laukdamas šios apklausos vaikas labai nerimavo ir net prisipažino, kad jam yra baisu, nes apie tai, kas nutiko, „niekam dar nepasakojau, tik mamai“. O kartą per bendrus užsiėmimus su kitais vaikais jis išprovokuotas vienos mergaitės pasakė, kad „aš esu čia, nes mane išprievartavo“.